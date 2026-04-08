«Через игры можно многое сформировать у ребенка. Важно теперь правильно эти игры организовать. Во-первых, надо транслировать ценность семьи, через игру можно поддерживать у ребенка понимание важности семейных ценностей. Во-вторых, важно развивать хорошие человеческие качества, через игру мы можем говорить про доброту, про взаимопомощь, про поддержку. Взрослый может показывать свою модель, как помогать другому, дети могут помогать друг другу», - отметила она.

По ее словам, через игру можно заметить и какие-то проблемы у ребенка, но важно, чтобы процесс был интересным.

«Более того, через игру взрослые могут увидеть какие-то проблемы и сложности у детей, обратить на это внимание. Ребенок тренируется в игре, а потом так себя ведет в жизни. Дети могут учиться защищать свою территорию, это можно внести в пункт любви к Родине, например. Конечно, все сценарии игр надо прописывать четко изначально. Игра должна быть интересна детям, тогда это вряд ли встретит сопротивление со стороны детей», - добавила собеседница НСН.

Ранее предложение распространить проект «Разговоры о важном» на детские сады поддержал президент РФ Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

