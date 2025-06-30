«Знакомиться — не голодными!»: Сябитова раскрыла секрет крепких отношений
С возрастом создать семью становится все труднее, это объясняется накопившимся жизненным опытом, сказала НСН Роза Сябитова.
Не имеет значения, где познакомилась пара — на сайте знакомств, на работе или в гостях, важно, чтобы совпадали цели, посылы и мотивация партнеров, тогда и отношения будут успешными. Об этом НСН заявила ведущая проекта «Давай поженимся!» Роза Сябитова.
Чаще всего россияне встречали свою любовь на работе — именно так познакомились 14% участников исследования, проведенного порталом SuperJob. Социальные сети и мессенджеры оказались на втором месте: 13% респондентов встретили свою пару там. Вместе с тем каждый десятый опрошенный признался, что познакомился с любимым человеком прямо на улице. По мнению Сябитовой, крепость отношений зависит не от места знакомства, а от общности целей, посылов и мотивации.
«Крепость брака не зависит от того, в каком месте люди познакомились. Есть люди, которые хотят сохранить брак и которые этого не хотят. При этом в каждом способе знакомств есть свои плюсы и минусы. Что касается знакомств на работе, если у мужа будет карьерный рост, жене наверняка придется уволиться, и наоборот. Поэтому, заводя роман, следует задуматься, чем он может впоследствии закончиться для карьеры. Но об этом вряд ли кто-то думает, когда заводит отношения, любовь всегда все побеждает. Кроме того, есть универсальное правило: нельзя голодным ходить в магазин — возьмешь что угодно, лишь бы утолить голод. То же самое касается и знакомств. Также успешность знакомства зависит от того, с каким настроем вы это делаете. Скажем, открытая, веселая девушка, вероятнее всего, быстрее познакомится в очереди к стоматологу, чем на элитном курорте. Важно и то, что есть знакомства для тела, для дела, для души. Важно, чтобы посылы и мотивация совпадали. Ничего не получится, если мужчина знакомится “для тела”, а девушка — для серьезных отношений, и не имеет значения, где произошло знакомство», — сказала Сябитова.
Собеседница НСН добавила, что с возрастом создать семью становится все сложнее.
«Можно сразу понять, что это не твой человек, но за пять минут понять, что это твой человек, нельзя. Универсальных советов нет, главное — просто хотеть создать семью. Кстати, чем старше вы становитесь, тем сложнее это сделать из-за накопившегося жизненного опыта», — подытожила она.
Ранее Сябитова заявила, что мужчин не стоит торопить с созданием семьи — они приходят к этому решению сами, но кто-то раньше, а кто-то позже.
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