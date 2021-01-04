Психолог объяснила отказ праздновать Новый год
Отказ праздновать Новый год может быть одним из способов психологической защиты, об этом в беседе с RT рассказала психолог Наталья Варская.
Она отметила, что за сознательным отказом от празднования может скрываться отсутствие возможности справить Новый год: нехватка друзей и знакомых или денег. По мнению специалиста, такой метод защиты указывает, что у человека «психологически не все хорошо».
Варская добавила, что отказ от празднования также может быть связан с травмирующей ситуацией из прошлого. В качестве примера психолог привела ситуацию, в которой родители выпивают в новогодние праздники неадекватное количество алкоголя, а ребенка оставляют без внимания. Она считает, что в таком случае по мере взросления человек будет протестовать празднованию и не сможет перестроиться, находясь в других условиях.
Ранее Газета.ру писала, как весело провести новогодние каникулы, несмотря на запрет массовых гуляний.
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