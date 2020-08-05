Экс-проректор МГУ Гришин задержан в Москве и этапирован в Саранск

Экс-проректор Московского государственного университета по общим вопросам Алексей Гришин задержан в российской столице по подозрению в преднамеренном банкротстве. Об сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Гришин доставлен в Саранск для проведения следственных мероприятий по данному уголовному делу.

Этапирование связано с тем, что дело расследует СК РФ по Республике Мордовия. 45-летний Алексей Гришин выступает соучредителем компании «Инвест-Альянс», оформленной юридически как общество с ограниченной ответственностью. В него входит и ООО «СДС-Управление строительства».

Обыски проведены у подозреваемого в Красногорском районе Подмосковья, в столичной квартире, а также в рабочем кабинете. Изъяты, в частности, крупные суммы денег, ювелирные изделия, финансовые документы.

По данным СК, к началу 2018 года у «СДС-Управление строительства» возникла кредиторская задолженность на сумму свыше 180 миллионов рублей. С целью преднамеренного банкротства руководство компании по фиктивным основаниям заключило договор цессии. Согласно документу право требования ранее возникшего долга с ООО «Мордовдевелопмент» в размере более 865 миллионов рублей получала другая коммерческая структура.

В дальнейшем «Мордовдевелопмент» были переданы в собственность этой организации простые векселя на сумму более 894 миллионов рублей. Однако на самом деле никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не было.

Арбитражный суд Мордовии признал «СДС-Управление строительства» банкротом. Таким образом, кредиторам компании был причинен крупный ущерб в совокупном размере около 183 миллионов рублей. Ранее по уголовному делу были задержаны двое подозреваемых. Среди них - исполняющий обязанности директора строительной организации.

