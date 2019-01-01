Продюсер поставил диагноз помешанным на «святости» Началовой
Продюсер фильма «Буду рядом...» о российской певице Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта на 39-м году жизни, Андрей Загорский в интервью РИА ФАН назвал мракобесием туры к могиле певицы на Троекуровском кладбище.
После смерти Началовой поклонники певицы стали собираться у якобы мироточащего креста на могиле исполнительницы для того, чтобы «зарядить» воду и крема. Бизнесмены организовали туры в Москву с посещением места упокоения певицы за 7,6 тысячи рублей.
Загорский считает, что «это уже не мракобесие, по людям уже психиатрическая больница плачет»
Премьера фильма «Буду рядом...» должна состояться осенью 2019 года.
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