Продажу лёгких наркотиков туристам планируют запретить в Амстердаме
Власти Амстердама могут запретить продажу лёгких наркотиков туристам, сообщает портал NOS.
Предполагается, что только гражданам Нидерландов будет доступно посещение кофешопов, которым разрешено продавать марихуану и содержащие её продукты.
По данным NOS, за последние 20 лет спрос на лёгкие наркотики в стране вырос. При этом количество амстердамских кофешопов сократилось с 283 до 166.
Как отметила мэр Амстердама Фемке Халсема, решение об ограничении может быть принято только после обсуждения с городскими властями и представителями бизнеса.
По словам Халсемы, запрет на продажу лёгких наркотиков для туристов может грозить выходом торговли на улицу. При этом мэр считает, что изменение правил повлияет на представление иностранцев об Амстердаме, и туристы будут приезжать в город «ради богатства и красоты культурных учреждений».
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