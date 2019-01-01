Пробки на столичных дорогах оцениваются в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третькго транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Минском, Косинском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Новорязанском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Балчуг, Ильинка, Мясницкая, Неглинная, Тверская, Воздвиженка.

Согласно данным сервиса, в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, сообщает Агентство «Москва».

