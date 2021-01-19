Призраки прошлого: вчера Ягода, сегодня Берия

Фигуру генерального комиссара госбезопасности СССР Лаврентия Берии установят на Выставке достижений народного хозяйства. Высокореалистичный манекен появится в рамках экспозиции, посвященной атомному проекту страны. Манекен «отца» атомной бомбы, советского физика Игоря Курчатова там тоже будет. Костюм для фигуры Берии в заявке на сайте госзакупок оценен в 99 тысяч рублей, Курчатова – в 66 тысяч. Начальная цена первой очереди экспозиции – 1 миллион 280 тысяч с мелочью.

В «Росатоме» объяснили, что Берия, несмотря на неоднозначность его фигуры, является руководителем советского атомного проекта и совсем избежать его упоминания невозможно. Но обещали «сделать все это интеллигентно». По словам главы департамента коммуникаций гсокомпании Андрея Черемисинова, Берия – «конечно, парень непростой». «Но когда мы говорим об истории Великой Отечественной войны, говорить о ней без упоминания Гитлера тоже странно», - уверен он.

«Непростой парень», если кто запамятовал, кроме руководства атомным проектом, прославился массовыми репрессиями, преступлениями против человечности, депортацией народов СССР. Людей вывозили из родных мест целыми эшелонами: ингуши, чеченцы, турки-месхетинцы, крымские татары, карачаевцы, балкарцы – пусть простят те, кого не назвали в этом списке. Кроме того, он известен бесчисленными романами с женщинами, подавляющее большинство из которых попадали к нему против своей воли. Утверждалось, что счет женщин мог идти на сотни. Берия снискал славу едва ли не самой мрачной личности в российской и советской истории.

Только накануне в химкинском отделе полиции суд по избранию меры пресечения Алексею Навальному проходил на фоне портрета главы НКВД и первого генерального комиссара госбезопасности Генриха Ягоды. Вопрос на этот счет был задан сегодня пресс-секретарю президента. Дмитрий Песков предпочел уйти от ответа, переадресовав в МВД:

«Не думаю, что президент знает, какие портреты висят в каких помещениях в Химках и других регионах России. Если вам интересны какие-то ассоциативные вопросы, связанные с портретами в полиции, можете обратиться к коллегам в МВД».

Как-то кучно снаряды ложатся: вчера Ягода в Химках – тоже «непростой парень», создатель ГУЛАГа, через который прошли десятки миллионов безвинно осужденных, а более полутора миллионов – не вернулись. Теперь вот Берия на ВДНХ…

Сегодня праздник у ребят,

Ликует пионерия.

Сегодня в гости к нам придет

Лаврентий Палыч Берия.

