Приложение GetContact обязали передавать данные российским силовикам
Приложение GetContact, предназначенное для идентификации абонентов и блокировки спама, внесли в реестр организаторов распространения информации, сообщает «Роскомсвобода».
Включение в данный список означает, что теперь сервис попадает под действие так называемого «пакета Яровой», то есть обязан не только собирать и хранить данные пользователей, но передавать их спецслужбам по их запросам.
Принцип работы GetContact - в объединении телефонной книги пользователя с контактами других подписчиков, при этом на сервер компании передаются все сохранённые в телефоне имена и номера. Это, в частности, позволяет узнать владельца незнакомого номера, если он указан в контакт-листах других пользователей сервиса, сообщает Газета.ру.
Ранее эксперт Павел Мясоедов заявил, что узнать, откуда поступил звонок, абоненту могут помочь различные базы данных злоумышленников или специальные приложения от банков, операторов связи или других организаций, которые работают как определитель.
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