Прилепин предложил переименовать Волгоград в Сталинград

Партия «Справедливая Россия — За правду» планирует внести в Госдуму законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград. Об этом сообщил сопредседатель партии Захар Прилепин.

«Осенью мы обязательно внесем законопроект о переименовании города Волгоград в город Сталинград. Надеемся на поддержку наших избирателей и жителей Волгограда», — приводит слова Прилепина РИА Новости.

Сопредседатель партии считает, что символическое возвращение важных и знаковых понятий советской эпохи необходимо в период, когда антисоветизм стал главным признаком русофобии в Восточной и Западной Европе.

«Сталинград как город-герой, город, преломивший ход самой страшной войны, должен, обязан вернуть свое имя, когда все советское поругаемо», — добавил Прилепин.

В пресс-службе справедливороссов уточнили, что партия запустила среди жителей Волгограда открытое голосование по вопросу переименования города. Итоги голосования станут основой законопроекта.

Ранее Прилепин предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову сформировать коалицию в новом созыве Госдумы, напоминает РИА ФАН.

