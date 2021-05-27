Премия «Медиана» для журналистов Подмосковья станет ежегодной

Премия губернатора Московской области «Медиана» для региональных журналистов и блогеров станет ежегодной. Об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья.



Отмечается, что в прием заявок на конкурс в очередной раз начнется в ноябре тёкшего года. Премию вручается журналистам и блогерам, освещающим важные события в Подмосковье, способствует развитию и популяризации области.

Первая премия «Медиана» была вручена региональным журналистам в мае 2021 года, отмечает «Радио 1».

