Премия «Медиана» для журналистов Подмосковья станет ежегодной

Премия губернатора Московской области «Медиана» для региональных журналистов и блогеров станет ежегодной. Об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья.

Отмечается, что в прием заявок на конкурс в очередной раз начнется в ноябре тёкшего года. Премию вручается журналистам и блогерам, освещающим важные события в Подмосковье, способствует развитию и популяризации области.

Первая премия «Медиана» была вручена региональным журналистам в мае 2021 года, отмечает «Радио 1».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодмосковьеСМИ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры