Представитель MaкSим рассказала о состоянии певицы
Официальный представитель российской певицы MaкSим (настоящее имя - Марина Абросимова) Маргарита Соколова заявила, что артистке, которая была госпитализирована с пневмонией, «очень тяжело», сообщает портал News.ru.
Соколова рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19, а вот несколько анализов певицы были отрицательными.
«У Марины пневмония. Это вирусное и, соответственно, - это ковид. Хотя на тесте отрицательный показатель. Марина сейчас проходит лечение. Вирус тяжёлый, но она лежит, терпит», - добавила директор.
Сама MaкSим в своём Instagram написала, что была госпитализирована 40-процентным поражением лёгких. В связи с этим, концерт 19 июня пришлось отменить.
Ранее российский музыкант Noize MC заявил, что получил положительный результат теста на COVID-19, сообщает RT. По словам рэпера, из-за этого он был вынужден перенести ряд запланированных концертов.
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