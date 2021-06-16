Представитель MaкSим рассказала о состоянии певицы

Официальный представитель российской певицы MaкSим (настоящее имя - Марина Абросимова) Маргарита Соколова заявила, что артистке, которая была госпитализирована с пневмонией, «очень тяжело», сообщает портал News.ru.

Соколова рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19, а вот несколько анализов певицы были отрицательными.

«У Марины пневмония. Это вирусное и, соответственно, - это ковид. Хотя на тесте отрицательный показатель. Марина сейчас проходит лечение. Вирус тяжёлый, но она лежит, терпит», - добавила директор.

Сама MaкSим в своём Instagram написала, что была госпитализирована 40-процентным поражением лёгких. В связи с этим, концерт 19 июня пришлось отменить.

Ранее российский музыкант Noize MC заявил, что получил положительный результат теста на COVID-19, сообщает RT. По словам рэпера, из-за этого он был вынужден перенести ряд запланированных концертов.