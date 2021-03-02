Правящая партия ФРГ предложила облегчить визовый режим с Россией
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в коалиционное правительство страны, выступила за облегчение визового режима с Россией.
Как отмечается в опубликованном проекте предвыборной программы СДПГ, который планируется утвердить в мае на съезде партии, частичное облегчение должно расширить молодежные обмены между РФ и ФРГ.
«Мир в Европе возможен не против, а только с Россией. Ценными в отношениях с этой страной являются межобщественные контакты, поддержку и расширение которых мы хотим продолжать», — говорится в документе.
Кроме того, СДПГ нацелены на осуществление «новой европейской "восточной политики"», подразумевающей конструктивный диалог с Россией и согласованные действия Евросоюза в отношении РФ.
Также в проекте предвыборной программы говорится, что в интересах ФРГ и Европы прогресс в сотрудничестве с Россией в вопросах общей безопасности, контроля над вооружениями, защиты климата, энергетики, борьбы с инфекционными заболеваниями.
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