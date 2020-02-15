Православные христиане празднуют Сретенье Господне
В России православные христиане 15 февраля отмечают Сретенье Господне. Накануне, в пятницу, Патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил Всенощное бдение в столичном храме Христа Спасителя. Праздничную Литургию глава Русской православной церкви (РПЦ) проведет в Успенском соборе Московского Кремля, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт РПЦ.
Сретенье Господне является одним из 12 главных церковных праздников для православных россиян. Его празднование было установлено в Византии в 544 году. Тогда в Антиохии произошли землетрясения, люди гибли от болезней. После крестного хода и всенощного бдения, которые верующие провели в день Сретенья Господня, напасти отступили.
В соответствии с библейским преданием, Сретенье Господне («встреча» - встреча, прим. НСН) – символ встречи старца Симеона и младенцам Иисуса Христа, принесенного родителями Марией и Иосифом в Иерусалимский храм спустя 40 дней после рождения.
«Говорят, что символически на Сретение Ветхий Завет встречается с Новым. Ветхий Завет - некое пророческое служение, цель которого - подготовить людей к встрече с Христом, Мессией. Симеон и пророчица Анна — как бы последние "пророки" Ветхого Завета. Когда Симеон берет на руки младенца и Анна его прославляет, мы видим завершение ветхозаветного предназначения, пророческого служения», — пояснил смысл праздника настоятель столичного Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
Отмечается также, что 15 февраля верующие празднуют Всемирный день православной молодежи. В РПЦ его ввели в 2002 году по благословению патриарха Московского и вся Руси Алексия II, дополняет РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В России Лукашенко предупредили о международном скандале за транзитную нефть
- «Манчестер Сити» заявил о судебном иске за отстранение от еврокубков
- Лукашенко угрожает забирать транзитную нефть России
- Православные христиане празднуют Сретенье Господне
- Белоруссия не будет «дружить» с какой-либо страной против другой