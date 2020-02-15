Православные христиане празднуют Сретенье Господне

В России православные христиане 15 февраля отмечают Сретенье Господне. Накануне, в пятницу, Патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил Всенощное бдение в столичном храме Христа Спасителя. Праздничную Литургию глава Русской православной церкви (РПЦ) проведет в Успенском соборе Московского Кремля, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт РПЦ.

Сретенье Господне является одним из 12 главных церковных праздников для православных россиян. Его празднование было установлено в Византии в 544 году. Тогда в Антиохии произошли землетрясения, люди гибли от болезней. После крестного хода и всенощного бдения, которые верующие провели в день Сретенья Господня, напасти отступили.