Познер не верит в массовые сокращения журналистов

«А чем обосновано такое предсказание? Я не понимаю, из чего он исходит. Мне непонятно, почему после пандемии потребуется меньше журналистов, СМИ и так далее. Я бы хотел понять его доводы. На мой взгляд, никаких предпосылок к массовым увольнениям журналистов нет. Возможно, какие-то газеты закроются. Я не знаю, в какой степени у нас зависят те или иные СМИ от рекламы. Вообще, я не люблю гадать. Это надо обратиться к предсказателям или людям, которые гадают на кофейной гуще. Я – нет», - заявил он.

По мнению секретаря СЖР, выиграть от ситуации с коронавирусом удалось потоковым развлекательным каналам, поскольку и надомная работа, и самоизоляция оказали большое влияние на их активность и доходы.

