Познер не верит в массовые сокращения журналистов
Телеведущий Владимир Познер в эфире НСН прокомментировал заявление секретаря СЖР о грядущих изменениях в работе мировых СМИ.
Секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир заявил о вероятном сокращении персонала в мировых СМИ и растущей нагрузке на оставшихся журналистов. С учетом этих факторов Шафир прогнозирует достаточно большое количество действий, акций, забастовок, выступлений со стороны персонала в конце этого года и в начале следующего.
Телеведущий Владимир Познер в эфире НСН удивился такому заявлению. Он выразил несогласие с позицией Шафира, отметив, что не видит никаких предпосылок для массового сокращения работников СМИ.
«А чем обосновано такое предсказание? Я не понимаю, из чего он исходит. Мне непонятно, почему после пандемии потребуется меньше журналистов, СМИ и так далее. Я бы хотел понять его доводы. На мой взгляд, никаких предпосылок к массовым увольнениям журналистов нет. Возможно, какие-то газеты закроются. Я не знаю, в какой степени у нас зависят те или иные СМИ от рекламы. Вообще, я не люблю гадать. Это надо обратиться к предсказателям или людям, которые гадают на кофейной гуще. Я – нет», - заявил он.
По мнению секретаря СЖР, выиграть от ситуации с коронавирусом удалось потоковым развлекательным каналам, поскольку и надомная работа, и самоизоляция оказали большое влияние на их активность и доходы.
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