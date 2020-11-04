Появились подробности задержания участниц Pussy Riot

О задержании полицией рассказала участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Подробностями инцидента она поделилась с РБК.

Алехина рассказала, что полиция задержала ее с другой участницей группы Маргаритой Флорес, а также художника и фотографа. По словам Алехиной, их задержали на окраине Москвы на выходе из продовольственного магазина.

Участник Pussy Riot Тим Бесцвет также рассказал, что задержанных полицейские «грубо затолкали» людей в машину. При этом представители правопорядка не представились и не объяснили причин задержания. По словам Бесцвета, Алехину повалили на землю. Ее личные вещи насильно досмотрели в машине и увезли в неизвестном направлении, пишет Газета.ru.

Ранее 4 ноября стало известно, что задержанных доставили в ОМВД по Академическому району. Адвокат Дмитрий Захватов выехал в полицию для выяснения причин задержания.

