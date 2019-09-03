Половина женщин России сидит без работы

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) привела данные, согласно которым по состоянию на 2018 года в России не было трудоустроено 46,8% россиянок, пишут «Известия».

По данным ведомства, всего в России работают 59,8% населения в возрасте от 15 лет, занятость среди мужчин составляет 67,8%.

При этом 4,8% россиян вовсе не имеют работы или какого-либо дохода. Среди мужчин этот показатель – 4,9%, среди женщин – 4,7%.

Как сообщает RT, лидером среди российских регионов среди трудоустроенных молодых людей является Липецкая область. Также в первую тройку попали Белгородская область и Чувашия.

