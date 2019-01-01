Полковнику ФСБ предъявили обвинение во взятке в 850 тысяч долларов
Предъявлены обвинения в получении взятки на сумму 850 тысяч долларов сотруднику ФСБ РФ полковнику Кириллу Черкалину, сообщает «Интерфакс».
По словам судьи, обвиняемый получил взятку от главы коммерческой компании в период с 2013 по 2015 год за общее покровительство, отмечает Ura.ru. В рублёвом эквиваленте сумма взятки составляет более 52 миллионов рублей.
Как отмечает RT, о задержании Черкалина стало известно в конце апреля. Не исключено, что обвиняемый может стать вторым «полковником Захарченко», пишет РИА ФАН. 16 мая суд признал законным арест Черкалина, он останется в СИЗО до 23 июня.
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