Полковнику ФСБ предъявили обвинение во взятке в 850 тысяч долларов

Предъявлены обвинения в получении взятки на сумму 850 тысяч долларов сотруднику ФСБ РФ полковнику Кириллу Черкалину, сообщает «Интерфакс».

По словам судьи, обвиняемый получил взятку от главы коммерческой компании в период с 2013 по 2015 год за общее покровительство, отмечает Ura.ru. В рублёвом эквиваленте сумма взятки составляет более 52 миллионов рублей.

Как отмечает RT, о задержании Черкалина стало известно в конце апреля. Не исключено, что обвиняемый может стать вторым «полковником Захарченко», пишет РИА ФАН. 16 мая суд признал законным арест Черкалина, он останется в СИЗО до 23 июня.

