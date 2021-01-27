Полицейские вновь увезли якутского шамана Габышева в психдиспансер
Сотрудники полиции Якутска увезли в психдиспансер шамана Александра Габышева, передает «Интерфакс».
Шаман Александр Габышев анонсировал новый «поход» на Москву в марте на белом коне, его сторонники поедут на автомобилях.
Шаман Габышев стал широко известен после того, как в 2019 году организовал поход на Москву, чтобы «изгнать Путина». В мае 2020 года его поместили в психиатрическую больницу, но в июле он был выписан.
Тем временем шаман из Бразилии рассказал, когда мир избавится от коронавируса, передает МИР24.
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