Полицейские вновь увезли якутского шамана Габышева в психдиспансер

Сотрудники полиции Якутска увезли в психдиспансер шамана Александра Габышева, передает «Интерфакс».

Шаман Александр Габышев анонсировал новый «поход» на Москву в марте на белом коне, его сторонники поедут на автомобилях.

Шаман Габышев стал широко известен после того, как в 2019 году организовал поход на Москву, чтобы «изгнать Путина». В мае 2020 года его поместили в психиатрическую больницу, но в июле он был выписан.

Тем временем шаман из Бразилии рассказал, когда мир избавится от коронавируса, передает МИР24.



