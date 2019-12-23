Подо Ржевом смонтирована верхняя часть мемориала Советскому солдату

Верхняя часть Ржевского мемориала Советскому солдату уже смонтирована целиком, средняя часть - на 80%. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. После завершения сборки элементов скульптуру установят на несущий каркас. Открытие памятника станет одним из ключевых событий празднования в будущем году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Центральная фигура монумента создана скульптором Андреем Коробцовым, в основу идеи легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Монумент станет филиалом Музея Победы на Поклонной горе. 25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме возле деревни Хорошево.

Памятник сначала был вылеплен из глины, формован и разделён на 600 частей. Они отливаются по отдельности и затем собираются в единое целое. Для комплексного монтажа скульптура разделена на три части. Нижняя включает элементы журавлей и шинели, вторая – низ шинели. Третий, верхний, ярус – детали от пояса до головы. К февралю предполагается смонтировать верхнюю и среднюю части. Затем – нижнюю часть.

Проект Ржевского мемориала Советскому солдату предложен и воплощается в жизнь Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства России и Белоруссии, министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Идею одобрил президент РФ Владимир Путин. По оценке главы Верхневолжья, мемориал будет ежегодно притягивать к себе посетителей из российских регионов и других стран.

Строительство мемориала ведется на спонсорские средства и пожертвования, сбор организован на сайте dar.histrf.ru. Уже собрано более 305 миллионов рублей. С конца ноября Музей Победы в Москве начал передавать всю выручку от продажи входных билетов на этот проект.

