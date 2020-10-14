Почти 1 млн человек переехали в РФ по программе переселения

В Россию с 2007 года в рамках программы переселения соотечественников из-за рубежа переехали около 960 тысяч человек. Об этом сообщает Интерфакс.

Такие данные привели у управлении по делам миграции МВД РФ. По данным ведомства, в 2007-2009 годах в страну приезжали около 9 тыс. человек в год, в 2018-2019 около 108 тысяч.

Отмечается, что за 8 месяцев текущего года программой воспользовались 40,5 тысяч человек. Снижение по сравнению с прошлыми годами связано с пандемией коронавируса, пояснили в ведомстве.



