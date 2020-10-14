Почти 1 млн человек переехали в РФ по программе переселения
В Россию с 2007 года в рамках программы переселения соотечественников из-за рубежа переехали около 960 тысяч человек. Об этом сообщает Интерфакс.
Такие данные привели у управлении по делам миграции МВД РФ. По данным ведомства, в 2007-2009 годах в страну приезжали около 9 тыс. человек в год, в 2018-2019 около 108 тысяч.
Отмечается, что за 8 месяцев текущего года программой воспользовались 40,5 тысяч человек. Снижение по сравнению с прошлыми годами связано с пандемией коронавируса, пояснили в ведомстве.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+14 231 / сут.
Умерли
23 205+239 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 920 / сут.
- Больше половины подмосковных школ уйдут на каникулы из-за COVID-19
- В Подмосковье госпитализирован подросток, которого зажало в дверях движущейся электрички
- В России заявили, что Украина саботирует переговоры по Донбассу
- Макрон заявил о второй волны коронавируса и ввел комендантский час
- Минобороны НКР опубликовало военные потери
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru