«Победа» приостанавливает рейсы в Анапу из восьми городов РФ

Лоукостер «Победа» приостанавливает полеты в Анапу из восьми российских городов.Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Отменяются рейсы в Анапу из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска. Такое решение в компании объяснили «производственной необходимостью и влиянием совокупности внешних факторов».

Соответствующие изменения в расписании вступят в силу в июне текущего года и продлятся до сентября.

Отмечается, что пассажиры отмененных рейсов автоматически получат возврат денег за билеты.