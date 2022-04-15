«Победа» приостанавливает рейсы в Анапу из восьми городов РФ
Лоукостер «Победа» приостанавливает полеты в Анапу из восьми российских городов.Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Отменяются рейсы в Анапу из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска. Такое решение в компании объяснили «производственной необходимостью и влиянием совокупности внешних факторов».
Соответствующие изменения в расписании вступят в силу в июне текущего года и продлятся до сентября.
Отмечается, что пассажиры отмененных рейсов автоматически получат возврат денег за билеты.
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