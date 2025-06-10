Питбайк Kayo и ИЖ «Планета-5» стали лидерами продаж в сегменте мотоциклов

С января по май 2025 года самым популярным новым мотоциклом в России стал питбайк Kayo Basic TT140, тогда как на вторичном рынке наибольшим спросом пользовался ИЖ «Планета-5». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков платформы «Авито Авто».

По их данным, интерес к подержанной мототехнике за указанный период вырос на 18,1% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года. Средняя стоимость б/у мотоцикла составила 126 тыс. рублей. Наиболее востребованными на вторичном рынке оказались марки Honda (8,7% запросов), Kayo (7,4%) и Yamaha (6,1%).