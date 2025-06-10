Питбайк Kayo и ИЖ «Планета-5» стали лидерами продаж в сегменте мотоциклов
С января по май 2025 года самым популярным новым мотоциклом в России стал питбайк Kayo Basic TT140, тогда как на вторичном рынке наибольшим спросом пользовался ИЖ «Планета-5». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков платформы «Авито Авто».
По их данным, интерес к подержанной мототехнике за указанный период вырос на 18,1% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года. Средняя стоимость б/у мотоцикла составила 126 тыс. рублей. Наиболее востребованными на вторичном рынке оказались марки Honda (8,7% запросов), Kayo (7,4%) и Yamaha (6,1%).
Среди популярных моделей, помимо ИЖ «Планеты-5», пользователи чаще всего интересовались эндуро Kews K16 NB300, дорожным мотоциклом ИЖ «Юпитер-5», мопедом Alpha RX 50 и кроссовым байком Kayo K1 250 MX.
В сегменте новых мотоциклов объем спроса остался на уровне прошлого года, при этом средняя цена техники достигла 199 тыс. рублей. Наибольшее внимание покупатели уделяли продукции брендов Kayo (9,4%), Regulmoto (5,9%) и Motoland (5,1%). Помимо лидера продаж — модели Kayo Basic TT140 — высокую популярность также получили эндуро Kews K16 NB300, питбайки Sharmax Sport 145 и Ataki Prime 125, а также турэндуро Ataki Carrera 300, передает «Радиоточка НСН».
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