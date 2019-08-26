Петра Мамонова прооперируют после инфаркта
Музыканта и актера Петра Мамонов прооперируют после перенесенного инфаркта. Об этом рассказал сам артист в беседе с РИА Новости.
По словам супруги артиста Ольги Мамоновой в выходные «был анабиоз». Сейчас музыканта действительно готовят к операции.
В пятницу, 24 aвгустa сообщaлось, что Мaмоновa госпитaлизировaли в Москве с инфaрктом. Состояние здоровья музыкaнтa оценивaлось кaк тяжелое, его ближaйшие выступления были отменены.
Ранее рок-музыкант, актёр Пётр Мамонов в эфире НСН заявил, что Владимира Высоцкого можно назвать огромной личностью, а также рассказал о том, какие из его песен он считает гениальными.
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