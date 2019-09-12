Петр Мамонов успешно прооперирован

Петра Мамонова успешно прооперировали в Москве. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщила супруга музыканта и актера Ольга. Она добавила, что операция длилась в течение полутора часов. Сейчас артист находится в реанимации и, по словам его жены, выглядит хорошо.

Ранее стало известно, что 68-летнему Петру Мамонову, который ранее перенес инфаркт, в этот четверг сделают тройное шунтирование