Петр Мамонов успешно прооперирован
Петра Мамонова успешно прооперировали в Москве. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщила супруга музыканта и актера Ольга. Она добавила, что операция длилась в течение полутора часов. Сейчас артист находится в реанимации и, по словам его жены, выглядит хорошо.
Ранее стало известно, что 68-летнему Петру Мамонову, который ранее перенес инфаркт, в этот четверг сделают тройное шунтирование
Как напоминает RT, Пётр Мамонов попaл в реaнимaцию 24 августа с инфарктом. Он был доставлен в срочном порядке в столицу из деревни Ефаново, где проживает с 1995 года. Состояние музыканта оценивали как тяжёлое. Все концерты и гастроли были отменены.
Мамонов — основатель и лидер рок-группы «Звуки Му», музыкант снялся в фильмах «Такси-Блюз» и «Остров» Павла Лунгина и в нескольких других.
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