Песков: Отдельное телеобращение Путина по ситуации с COVID-19 не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в данный момент не планируется специальное телеобращение Владимира Путина, связанное с ситуацией с коронавирусом.

«Пока каких-то специальных обращений президента не планируется», - сказал Песков во вторник журналистам.

При этом он отметил, что данная тема будет поднята во время «Прямой линии», которая состоится 30 июня.

«Здесь не нужно быть каким-то волшебником, чтобы спрогнозировать то, что граждане будут задавать вопросы и про это", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ежегодная «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 30 июня. Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы граждан страны, которые можно задать через специальное приложение, на сайте программы, по телефону и в специальных группах в соцсетях.

