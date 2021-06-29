Песков: Отдельное телеобращение Путина по ситуации с COVID-19 не планируется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в данный момент не планируется специальное телеобращение Владимира Путина, связанное с ситуацией с коронавирусом.
«Пока каких-то специальных обращений президента не планируется», - сказал Песков во вторник журналистам.
При этом он отметил, что данная тема будет поднята во время «Прямой линии», которая состоится 30 июня.
«Здесь не нужно быть каким-то волшебником, чтобы спрогнозировать то, что граждане будут задавать вопросы и про это", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Ежегодная «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 30 июня. Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы граждан страны, которые можно задать через специальное приложение, на сайте программы, по телефону и в специальных группах в соцсетях.
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