Первую радиостанцию о людях с ОВЗ презентуют в Москве 12 ноября
Адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — одна из наиболее актуальных проблем современного общества, вместе с тем многие из них добиваются выдающихся достижений в творческой, профессиональной и социальной самореализации. Сегодня единственный вуз России, который специализируется на работе со студентами с ОВЗ, — это Российский государственный университет социальных технологий (РГУ СоцТех). В рамках организованного университетом Всемирного молодежного фестиваля #ЗАОДНО 12 ноября в Москве пройдет презентация проекта #ЗАОДНО РАДИО.
Наставником проекта выступает теле- и радиоведущая Светлана Зейналова. Радиостанция посвящена историям успеха людей с ОВЗ, трансляция также ведется в видеоформате.
Творческие и технические команды сформированы по принципу инклюзии. Люди с ОВЗ здесь работают диджеями, ведущими, звукорежиссерами, звукооператорами, корреспондентами, редакторами и продюсерами. Это единственная в России подобная радиостанция.
«Радиостанция будет объединять слушателей, готовых сопереживать, искать новые решения для людей с особенностями развития. Радио – это зона бесконечной личной свободы, в которой каждый может самовыразиться», – подчеркнула Зейналова, добавив, что проект будет интересен и людям с физическими ограничениями.
В свою очередь ректор РГУ СоцТех Игорь Михалев подчеркнул, что проводимые молодежным движением мероприятия показывают, что ОВЗ — не приговор и не помеха для дружбы, карьеры и творчества. Люди с особенностями здоровья и без них вполне могут составлять эффективную профессиональную команду, способную создать качественный и востребованный продукт», — отметил Михалев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дороже в 5-7 раз: Как заставить таксистов оформлять страховку
- Главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию Покровская покинула свой пост
- Лукашенко ответил США на вопросы о ядерном оружии в Белоруссии
- Аптеки объяснили рекордные траты россиян на обезболивающие
- Саркози освободят из тюрьмы под судебный контроль
- Россиянам объяснили, в каких случаях у собственника могут изъять жилье
- «Ужасная халтура»: BadComedian разгромил «Алису» и «Горыныча»
- Коррупционный «Квартал»: Чем грозят Зеленскому преследования НАБУ и ФБР
- Газ, санкции и автомобили: Зачем немецкая оппозиция едет в Россию
- Россиянам посоветовали покупать икру к Новому году уже сейчас
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru