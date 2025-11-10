Первую радиостанцию о людях с ОВЗ презентуют в Москве 12 ноября

Адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — одна из наиболее актуальных проблем современного общества, вместе с тем многие из них добиваются выдающихся достижений в творческой, профессиональной и социальной самореализации. Сегодня единственный вуз России, который специализируется на работе со студентами с ОВЗ, — это Российский государственный университет социальных технологий (РГУ СоцТех). В рамках организованного университетом Всемирного молодежного фестиваля #ЗАОДНО 12 ноября в Москве пройдет презентация проекта #ЗАОДНО РАДИО.

Наставником проекта выступает теле- и радиоведущая Светлана Зейналова. Радиостанция посвящена историям успеха людей с ОВЗ, трансляция также ведется в видеоформате.

Творческие и технические команды сформированы по принципу инклюзии. Люди с ОВЗ здесь работают диджеями, ведущими, звукорежиссерами, звукооператорами, корреспондентами, редакторами и продюсерами. Это единственная в России подобная радиостанция.

«Радиостанция будет объединять слушателей, готовых сопереживать, искать новые решения для людей с особенностями развития. Радио – это зона бесконечной личной свободы, в которой каждый может самовыразиться», – подчеркнула Зейналова, добавив, что проект будет интересен и людям с физическими ограничениями.

В свою очередь ректор РГУ СоцТех Игорь Михалев подчеркнул, что проводимые молодежным движением мероприятия показывают, что ОВЗ — не приговор и не помеха для дружбы, карьеры и творчества. Люди с особенностями здоровья и без них вполне могут составлять эффективную профессиональную команду, способную создать качественный и востребованный продукт», — отметил Михалев.

