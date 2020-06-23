Переданные москвичами документы ВОВ можно посмотреть в онлайн-музее
Более 200 тысяч посетителей посмотрели экспозицию онлайн-музея центров госуслуг «Мои документы» и Главархива, сообщила замемэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Акции «Москва - с заботой об истории» уже больше года. Все это время жители передавали материалы времен ВОВ на вечное хранение в Главархив через центры госуслуг», - сказала она.
Все за время акции удалось собрать около 7,5 тысячи документов и предметов, которые были переданы горожанами.
Ракова добавила, что музей доступен для всех желающих на сайте — посмотреть экскпозицию можно на сайте vov.mos.ru.
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