Переданные москвичами документы ВОВ можно посмотреть в онлайн-музее

Более 200 тысяч посетителей посмотрели экспозицию онлайн-музея центров госуслуг «Мои документы» и Главархива, сообщила замемэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Акции «Москва - с заботой об истории» уже больше года. Все это время жители передавали материалы времен ВОВ на вечное хранение в Главархив через центры госуслуг», - сказала она.

Все за время акции удалось собрать около 7,5 тысячи документов и предметов, которые были переданы горожанами.

Ракова добавила, что музей доступен для всех желающих на сайте — посмотреть экскпозицию можно на сайте vov.mos.ru.

