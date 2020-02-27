Пассажиры отмененного поезда Москва-Ницца могут бесплатно сдать билеты

Пассажиры отмененного в связи с коронавирусом поезда Москва-Ницца могут бесплатно сдать билеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РЖД.

Ранее сегодня стало известно, что решением Минтранса РФ с 4 марта будет приостановлено движение пассажирского поезда Москва-Ницца. Мера вводится с целью защиты от распространения коронавируса на территории РФ.

Ближайший рейс по маршруту Москва-Ницца должен был состояться 5 марта, уточняет RT. Пассажиры могут вернуть билеты по месту их приобретения.

Как пишет "Свободная пресса", поезд отправляется из Москвы в Ниццу каждую неделю в четверг, до места назначения он идет чуть больше суток.

