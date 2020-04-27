От пневмонии умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев

Администрация Курской области подтвердила появившиеся прессе сообщения о смерти депутаты областной думы, генерального директора компании «Металлоинвест» Андрея Варичева.



Ранее Forbes сообщил, что причиной смерти Варичева стала двусторонняя пневмония. По данным издания, Варичев скончался в одной из частных клиник Москвы, при этом он якобы был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.



Знакомый семьи топ-менеджера отметил, что два теста на коронавирус, которые были взяты у Варичева, дали отрицательный результат. В то же время пневмония - одно из осложнений, которое возникает при коронавирусе.



«Металлоинвест» - крупнейшая в России железорудная компания. Она принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову.

