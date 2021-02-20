Остановки в Витебске и Орше вернули для поездов из Белоруссии в Россию

Продолжается поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения между Республикой Беларусь и Россией, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

В сообщении говорится, что на станциях в Витебске и Орше с 20 февраля снова будет делать остановки фирменный поезд «Беларусь» № 2/1 «Минск - Москва».

Кроме того, останавливаться в Орше будет и поезд «Янтарь» № 30/29, курсирующий между Калининградом и Москвой, поезд № 360/359 «Калининград - Адлер».

В Витебске с 22 февраля будет останавливаться поезд № 79/80 «Калининград - Санкт-Петербург».

В пресс-службе Белорусской железной дороги отметили, что проехать на данных поездах могут только граждане Белоруссии и России, для которых обязательным является соблюдение противоэпидемических требований.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановлении о возобновлении с 8 февраля железнодорожного сообщения с Белоруссией, сообщает RT. Это маршруты «Минск - Москва - Минск» и «Москва - Калининград», «Калининград - Санкт-Петербург» с остановкой поездов в Минске.





