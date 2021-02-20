Остановки в Витебске и Орше вернули для поездов из Белоруссии в Россию
Продолжается поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения между Республикой Беларусь и Россией, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.
В сообщении говорится, что на станциях в Витебске и Орше с 20 февраля снова будет делать остановки фирменный поезд «Беларусь» № 2/1 «Минск - Москва».
Кроме того, останавливаться в Орше будет и поезд «Янтарь» № 30/29, курсирующий между Калининградом и Москвой, поезд № 360/359 «Калининград - Адлер».
В Витебске с 22 февраля будет останавливаться поезд № 79/80 «Калининград - Санкт-Петербург».
В пресс-службе Белорусской железной дороги отметили, что проехать на данных поездах могут только граждане Белоруссии и России, для которых обязательным является соблюдение противоэпидемических требований.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановлении о возобновлении с 8 февраля железнодорожного сообщения с Белоруссией, сообщает RT. Это маршруты «Минск - Москва - Минск» и «Москва - Калининград», «Калининград - Санкт-Петербург» с остановкой поездов в Минске.
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