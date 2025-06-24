Орловских дорожников пристыдили за уборку борщевика голыми руками

Борщевик категорически нельзя трогать голыми руками, это слабоумие и отвага, сказала НСН Татьяна Егорова.

Сок борщевика вызывает тяжелый ожог с поствоспалительной пигментацией, которая иногда не проходит даже в течение двух-трех лет, сказала в эфире НСН врач-дерматолог Татьяна Егорова.

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Орловские дорожники показали, как уничтожают борщевик буквально голыми руками. Злостное инвазивное растение уничтожают вдоль трассы «Орел - Ефремов». В соцсетях АО «Дорожная служба» отмечается, что «каждый заросший участок – это вызов, требующий индивидуального подхода». Егорова назвала происходящее «слабоумием и отвагой».

«Нельзя допускать контакта кожи с борщевиком. Кожу закрывать нужно обязательно. Сок борщевика, попадая на кожу, взаимодействует с солнечными лучами и вызывает тяжелый ожог с пост-воспалительной пигментацией, которая иногда не проходит даже в течение двух-трех лет. При борьбе с борщевиком необязательно защищать органы дыхания, однако эти зонтики цветения опасны для аллергиков и астматиков», - сказала собеседница НСН.

По ее словам, рабочие могли сами себе сделать из подручных материалов хоть какие-то средства защиты.

«Рабочим должны быть дать как минимум средства индивидуальной защиты, хотя бы перчатки. Это просто слабоумие и отвага. Люди же сами должны понимать, куда они едут и что будут делать. Могли бы тряпки хотя бы взять или целлофановые пакеты к рукам примотать. Категорически нельзя трогать борщевик голыми руками», - заключила эксперт.

Ранее глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил НСН, что наиболее эффективные способы борьбы с борщевиком - регулярное скашивание и мощные гербициды.

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ФОТО: соцсети АО "Дорожная служба"
ТЕГИ:ЗдоровьеОрловская Область

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