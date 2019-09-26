Около 15 тысяч москвичей уже получили новое жилье по программе реновации
Качественная городская среда будет создана в кварталах реновации. С таким заилением выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник рассказал об этом в ходе осмотра новых домов в районе Котловка.
Он подчеркнул, что в мегаполисе ведется не только строительство новых домов. Там, где необходимо, появляются детские сады, школы, а также спортивные объекты. Кроме того, ведётся комплексное благоустройство района. Помимо этого, Сергей Собянин подчеркнул, что программа реновации продолжает активное развитие: в настоящий момент уже подобраны стартовые площадки – их общая площадь более 5 млн квадратных метров.
В частности, как отметили в столичной мэрии, согласно решению жителей района Котловка в программу реновации попали 82 жилых дома. В новые квартиры должны будут переехать более 15 тысяч человек. На трех стартовых площадках, которые находятся на Севастопольском проспект, улицах Дмитрия Ульянова и Нагорная, построены три жилых дома. Их общая площадь составляет 18,5 тыс. кв. м. С 30 марта в новостройки на Севастопольском проспекте и на ул. Дмитрия Ульянова переезжают 158 семей.
Ранее НСН писала, что председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на заседании окружной градостроительно-земельной комиссии (ГКЗ) в префектуре Северо-Восточного округа добился изменения проекта реновации в Свиблово с учетом пожеланий жителей района.
По его словам, он получил коллективное обращение жителей домов на улице Седова, в котором более 450 человек просили не расширять проезжую часть их улицы и сохранить сквер. Также горожане выказали желание не расширять 1-й Ботанический проезд, и изменить посадку планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса, чтобы сохранить проезд к Центру детского творчества «Свиблово» и домам в Беринговом проезде.
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