Около 15 тысяч москвичей уже получили новое жилье по программе реновации

Качественная городская среда будет создана в кварталах реновации. С таким заилением выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник рассказал об этом в ходе осмотра новых домов в районе Котловка.

Он подчеркнул, что в мегаполисе ведется не только строительство новых домов. Там, где необходимо, появляются детские сады, школы, а также спортивные объекты. Кроме того, ведётся комплексное благоустройство района. Помимо этого, Сергей Собянин подчеркнул, что программа реновации продолжает активное развитие: в настоящий момент уже подобраны стартовые площадки – их общая площадь более 5 млн квадратных метров.

В частности, как отметили в столичной мэрии, согласно решению жителей района Котловка в программу реновации попали 82 жилых дома. В новые квартиры должны будут переехать более 15 тысяч человек. На трех стартовых площадках, которые находятся на Севастопольском проспект, улицах Дмитрия Ульянова и Нагорная, построены три жилых дома. Их общая площадь составляет 18,5 тыс. кв. м. С 30 марта в новостройки на Севастопольском проспекте и на ул. Дмитрия Ульянова переезжают 158 семей.