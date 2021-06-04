Общество «Знание» и Mail.ru Group договорились сотрудничать в сфере образования

Российское общество «Знание» и Mail.ru Group в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования.

«Свои подписи на документе поставили генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль и директор по связям с вузами Mail.ru Group Сергей Марданов», — говорится в сообщении IT-холдинга.

«Знание» и Mail.ru Group намерены сотрудничать в сфере разработки цифровых решений, популяризации науки, образования и культуры в России и за рубежом. Кроме того, общество и холдинг планируют вовлекать молодежь в реализацию масштабных национальных проектов и создавать совместные образовательные программы. В частности, эксперты Mail.ru Group будут проводить образовательные мероприятия и участвовать в тематических просветительских марафонах общества «Знание».

По словам Максима Древаля, «Знание» определило в качестве стратегической цели трансформации развитие человеческого капитала и экономики знаний.

«Для этого общество создает современную цифровую платформу и радикально меняет формат работы со своей аудиторией, поэтому нам крайне интересны проекты цифровых сервисов Mail.ru Group, подходы и практики в области образования», — рассказал гендиректор «Знания».

Древаль добавил, что планах общества и Mail.ru Group есть совместные социально-культурные и образовательные проекты и разработка инструментов поддержки участников экосистемы общества «Знание».

