Общественная приемная «Совета Матерей» открылась в Текстильщиках
Общественная приемная «Совета Матерей» начала работу в Юго-Восточном административном округе Москвы.
В первый день работы общественной приемной руководство организации пообщалось с посетителями и представителями прессы. Кроме того, мамы и бабушки с детьми провели время в игровой комнате.
Как пояснила глава «Совета Матерей» врач-педиатр Татьяна Буцкая, открытие приемной по адресу 11-я улица Текстильщиков, дом 1 – отклик на просьбы жителей района. Мамы и молодые семьи страны уже несколько лет получают онлайн-консультации на интернет-порталах «Совета матерей», однако не все готовы обсуждать свои проблемы в виртуальном пространстве. Кроме того, многие люди старшего возраста, бабушки и дедушки, недостаточно владеют компьютерной грамотой.
«До сих пор многие мамочки, молодые семьи, пенсионеры не пользуются положенными им льготами просто потому, что о них не знают. А если и знают, то порой от общения с "бюрократическим аппаратом" опускаются руки. Мы хотим избавить людей от бюрократических преград в получении положенных им льгот и пособий», - рассказала Буцкая на открытии общественной приемной.
Глава «Совета Матерей» считает, что организации необходимо поддерживать многодетных родителей, чтобы они могли почувствовать себя «настоящими героями», и государство относилось к ним соответствующе.
«И тогда вырастут новые счастливые поколения, государство выскочит из демографической ямы и пенсионный возраст мы будем уже не повышать, а снижать», — добавила Буцкая.
По мнению общественного деятеля, каждая молодая семья потенциально многодетная, и власти должны сделать их интересы приоритетом своей политики.
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