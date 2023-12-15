Обновленный магазин ИЛЬ ДЕ БОТЭ открывается в Авиапарке

Парфюмерно-косметическая сеть ИЛЬ ДЕ БОТЭ открывает обновленный магазин в московском торгово-развлекательном центре «Авиапарк» после реконструкции. Всего сеть насчитывает 70 торговых точек в 28 крупнейших городах России.

Компания вышла на рынок в 2001 году и за время существования стала лидером российского рынка премиального ритейла в сфере красоты. Компания внимательно следит за изменениями рынка и спроса потребителей, придерживаясь выбранной стратегии развития в премиум-сегменте. В этом году в ассортименте сети появилось более 100 новых брендов, большая часть из которых — европейские.

Сеть ИЛЬ ДЕ БОТЭ считает одной из главных своих ценностей подлинную любовь к себе, которую невозможно подделать. В каждом магазине бренд стремится создавать атмосферу, в которой можно насладиться временем, проведенным с собой, и услышать свои истинные желания. Этой позиции ИЛЬ ДЕ БОТЭ придерживается и во вновь открывшемся торговом пространстве.

Общая площадь магазина составила 176 м². По словам архитектора, главная цель в дизайне интерьера торговой точки — создать пространство для комфортного бьюти-шопинга, где будет царить сдержанность и элегантность. Чтобы достичь такого эффекта, использовались «теплые», тактильно приятные материалы: фактурная штукатурка, текстурированная плитка. Они мягко контрастируют с глянцевыми покрытиями мебели и акцентами под золото.

В честь открытия магазина с 15 по 17 декабря ИЛЬ ДЕ БОТЭ проводит праздник, дарит подарки и устраивает розыгрыши призов. Гостям торговой точки будут доступны скидки и повышенный кешбэк за покупки, а также мастер-классы, консультации экспертов и флеш-макияжи. Торжественное открытие пройдет по адресу: г. Москва, Ходынский бульвар, 4.









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