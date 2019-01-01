Общество
В 2019 году планируется выдать 19,5 тысячи ключей людям. Губернатор также сообщил, что программа по выдаче жилья обманутым дольщикам завершится в 2021 году.
Обманутым дольщикам в Подмосковье выдадут 19,5 тысячи ключей в 2019 году
30 мая21:27
В мае почти три тысячи пайщиков «Урбан Групп» получили квартиры в Химках, Красногорске и Видном, заявил в эфире телеканала «360» губернатор Андрей Воробьев.
В 2019 году планируется выдать 19,5 тысячи ключей людям. Губернатор также сообщил, что программа по выдаче жилья обманутым дольщикам завершится в 2021 году.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Подмосковье
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