Объединение Архангельской области и НАО вынесут на референдум
Окончательное решение о слиянии Архангельской области и Ненецкого автономного округа в единый регион будут принимать их жители на референдуме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Поморья Александра Цыбульского.
В его пресс-службе уточнили, что в ходе общественного обсуждения люди должны высказаться о перспективности такого объединения, после чего будет назначено всенародное голосование по этому вопросу среди жителей двух ныне существующих субъектов федерации.
Проведением консультаций с общественностью и экспертным сообществом будут заниматься рабочие группы. Координировать работу по подготовке проекта соглашения будет единая комиссия.
Ранее стало известно, что врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить свои регионы. НАО – один из самых малочисленных субъектов РФ, там проживают всего 44 тысячи человек. При это округ географически входит в состав области.
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