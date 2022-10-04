Новым ведущим «Сто к одному» станет Александр Акопов
Продюсер Александр Акопов станет новым ведущим программы «Сто к одному». Об этом сообщила пресс-служба канала «Россия-1».
Первый ведущий программы Александр Гуревич весной текущего года извинился за выход развлекательной программы во время военных действий на Украине. После этого все выпуски программы были удалены с YouTube.
Ранее в сентябре сообщалось, что телеведущий Валдис Пельш станет ведущим Летнего кубка передачи КВН на Первом канале. Пельш заменит Александра Маслякова - старшего, который является бессменным ведущим передачи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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