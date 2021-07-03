Новым ректором Высшей школы экономики стал Никита Анисимов
Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил Никиту Анисимова ректором Высшей школы экономики (ВШЭ). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.
Анисимов с 2016 года возглавлял Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке. Экс-ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, занимавший этот пост с 1992 года, ранее принял решение уйти с поста ректора. Он станет научным руководителем университета.
Анисимов в 1998 году окончил МГУ, с 2002 по 2013 год работал в нем в качестве зампредседателя центральной приемной комиссии, директора Института переподготовки и повышения квалификации, проректора.
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