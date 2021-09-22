Новый дорожный знак для беспилотных авто появится в России в 2025 году
Новый дорожный знак «Въезд беспилотникам запрещен» может появиться в России к 2025 году. Об этом сообщила представитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова в беседе с РИА Новости.
Специалист указала, что автоматизированным автомобилям, которые появятся на дорогах некоторых российских регионах, необходимо будет иметь опознавательный знак «А» — «Автономное вождение».
«Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак "Въезд беспилотникам запрещен", который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах», — подчеркнула Коршикова.
Проект нового дорожного знака уже обсуждают с Минтрансом, ГИБДД и Росстандартом, отмечает Ura.ru. Ожидается, что прототип представят 19 октября в рамках Форума инновационных транспортных технологий, пишет РИА ФАН.
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