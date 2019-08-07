Новые премии для изобретателей учредили в Москве
Мэр российской столицы Сергей Собянин завизировал постановление об учреждении премий «Новатор Москвы». Как отмечается в документе, 30 премий будут вручаться для стимулирования разработки и внедрения новаторских идей, создания передовых технологий, поддержки талантливых авторов новаторских идей и изобретений.
Премии будут присуждаются по трём номинациям, в каждой из которых будет по пять направлений. Самый большой размер премии предусмотрен в номинации «Лидеры инноваций». Победители получат полтора миллиона рублей, финалисты творческого состязания - 200 тысяч.
Как отмечает АГН «Москва», в номинации «Меняющие реальность» победители могут рассчитывать на 1 миллион рублей, финалистам вручат 150 тысяч. Наконец, в номинации «Проект будущего» победителям дадут полмиллиона рублей, финалистам - 100 тысяч.
В конкурсе имеют право принять участие отдельные изобретатели, творческие и трудовые коллективы до пяти человек. Победителей и лауреатов определят по итогам ежегодного открытого конкурса.
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