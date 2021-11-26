Новые льготы для семей с детьми рассматриваются в Госдуме

В нижней палате российского парламента предложили законопроект, который предполагает увеличение налогового вычета на миллион рублей при покупке жилья за каждого ребенка. Об этом сообщил RT депутат Ивана Сухарев.

По его словам, в настоящее время при получении налогового вычета никак не учитывается тот факт, сколько детей воспитывается в семье покупателей.

В настоящее время, семья может вернуть в качестве налогового вычета до 13% от суммы контракта в виде ранее уплаченного НДФЛ, при этом выплата не должна превышать двух миллионов рублей.

Ранее Владимир Путин призвал расширить и упростить поддержку семей.

