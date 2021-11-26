Новые льготы для семей с детьми рассматриваются в Госдуме
В нижней палате российского парламента предложили законопроект, который предполагает увеличение налогового вычета на миллион рублей при покупке жилья за каждого ребенка. Об этом сообщил RT депутат Ивана Сухарев.
По его словам, в настоящее время при получении налогового вычета никак не учитывается тот факт, сколько детей воспитывается в семье покупателей.
В настоящее время, семья может вернуть в качестве налогового вычета до 13% от суммы контракта в виде ранее уплаченного НДФЛ, при этом выплата не должна превышать двух миллионов рублей.
Ранее Владимир Путин призвал расширить и упростить поддержку семей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+34 690 / сут.
Умерли
270 тыс.+1 235 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 145 / сут.
- Путин подписал указ о награждении спасателей, работавших на шахте «Листвяжная»
- Германия ограничит авиасообщение с Южной Африкой из-за нового штамма COVID-19
- Bloomberg: Подготовка России к «вторжению» на Украину затронула даже Камчатку
- СМИ назвали имя выжившего на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
- В Ростовской области с 29 ноября отменят часть ограничений по COVID-19
- Sputnik : Лукашенко навестил мигрантов на границе с Польшей
- Расследованием дела о ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СК
- Экс-депутат Госдумы Сопчук объявлен в международный розыск
- В России выявили 34 690 случаев COVID-19 за сутки
- В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете фильмов со сценами насилия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru