Новости за ночь: В Госдуме предложили предоставить учителям удлинённые «советские» отпуска
Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который должен обеспечить учителей удлинённым отпуском, правом на досрочную пенсию и зарплатой не ниже средней по региону и стране. Об этом рассказал первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин, передаёт РИА Новости.
Он напомнил, что в советские годы у педагогических работников было право на удлинённый отпуск в 56 календарных или 48 рабочих дней. По мнению Смолина, было бы правильно вернуться к такой норме, тем более что летний период это позволяет.
Кроме того, предложено установить зарплату педагога за 18 часов, то есть чуть больше одной ставки, на уровне не меньше 70% от средней по региону. Такого дохода учителя могут достичь подчас только за две ставки, отметил депутат.
Наконец, готовится законопроект о возврате к положению до принятия закона о пенсионном возрасте, чтобы педагоги могли получить право на досрочную пенсию при 25-летнем стаже, сказал Смолин.
Как ожидается, все эти инициативы поступят на рассмотрение в Госдуму в сентябре 2020 года.
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