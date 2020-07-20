Новости за ночь: В Госдуме предложили предоставить учителям удлинённые «советские» отпуска

Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который должен обеспечить учителей удлинённым отпуском, правом на досрочную пенсию и зарплатой не ниже средней по региону и стране. Об этом рассказал первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин, передаёт РИА Новости.

Он напомнил, что в советские годы у педагогических работников было право на удлинённый отпуск в 56 календарных или 48 рабочих дней. По мнению Смолина, было бы правильно вернуться к такой норме, тем более что летний период это позволяет.

Кроме того, предложено установить зарплату педагога за 18 часов, то есть чуть больше одной ставки, на уровне не меньше 70% от средней по региону. Такого дохода учителя могут достичь подчас только за две ставки, отметил депутат.

Наконец, готовится законопроект о возврате к положению до принятия закона о пенсионном возрасте, чтобы педагоги могли получить право на досрочную пенсию при 25-летнем стаже, сказал Смолин.

Как ожидается, все эти инициативы поступят на рассмотрение в Госдуму в сентябре 2020 года.

