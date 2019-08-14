Новости за ночь: Госдума предложила запретить эксплуатацию старых машин
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В России предложили запретить ездить на машинах «предельного возраста»
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Об этом сообщает «Коммерсантъ», подчёркивая, что соответствующая инициатива комитета Госдумы по промышленности направлена в Минтранс и Минпромторг.
При этом источник подчёркивает, что пока не известно, о каких машинах идет речь – частных или коммерческих – и какие санкции будут применяться в отношении владельцев старых автомобилей.
Между тем, по данным ГИБДД, из 60,5 млн транспортных средств в России – почти 21 млн авто старше 15 лет, ещё 10 млн - старше десяти лет.
СМИ раскрыли принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО
Истребитель НАТО F-18, который попытался приблизиться к самолету российского министра обороны Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежит ВВС Испании и базируется в Литве, в городе Шяуляе.
Как сообщают испанские СМИ, эти самолеты входят в состав воздушной полиции НАТО. Главная задач - охрана воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы.
Напомним, натовский истребитель накануне попытался приблизиться к российскому самолету, но его оттеснили российские Су-27.
Врачи назвали угрозы перехода на четырехдневную рабочую неделю
Врачи предупредили об опасностях четырехдневной рабочей недели. Специалисты подчёркивают, что такой график не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств.
Накануне стало известно, что Федерация независимых профсоюзов России выступила за сокращение рабочей недели до четырех дней при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. В организации подчеркнули, что соответствующее предложение уже направлено в Минтруд. Как пояснили в федерации, возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю активно обсуждается и в мире, и в нашей стране.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в июне премьер-министр Дмитрий Медведев.
Росстат раскрыл данные о жестоком обращении с детьми в регионах
Лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми в России в 2018 году стал Пермский край. Данные Минпросвещения и Росстата публикует РБК. В этом регионе в прошлом году было зафиксировано 159 таких случаев. Также лидерами антирейтинга стали Архангельская область и Краснодарский край, Оренбургская и Кировская области. Там, как поясняют специалисты, проводится большая профилактическая работа.
При этом Росстат уже который год не фиксирует случаев жестокого обращения с детьми в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Однако эксперты считают, что слепо доверять цифрам нельзя, потому что в некоторых регионах, особенно кавказских, нет нацеленности и направленности в сборе данных по этому фактору.
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