Новости за ночь: Госдума предложила запретить эксплуатацию старых машин

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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Об этом сообщает «Коммерсантъ», подчёркивая, что соответствующая инициатива комитета Госдумы по промышленности направлена в Минтранс и Минпромторг.

При этом источник подчёркивает, что пока не известно, о каких машинах идет речь – частных или коммерческих – и какие санкции будут применяться в отношении владельцев старых автомобилей.

Между тем, по данным ГИБДД, из 60,5 млн транспортных средств в России – почти 21 млн авто старше 15 лет, ещё 10 млн - старше десяти лет.

