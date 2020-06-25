Новая развязка в Химках соединит старый и новый город
Запуск рабочего движения в Химках на пересечении трассы М-10 «Россия» и улицы Репина запланирован на конец текущего года. Строительство транспортной развязки ведётся с декабря прошлого года по поручению президента России Владимира Путина. Ход работ проинспектировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает «Радио 1».
Согласно плану, путепровод должен соединить две части города - старую и новую, которые разделены Ленинградским шоссе. До сих пор транспортное сообщение между районами обеспечивал только Юбилейный проспект. На единственной транспортной артерии в часы пик возникают серьёзные пробки. В рамках проекта будут местами реконструированы улицы Дружбы, 9 мая и Репина.
Как подчеркнул Воробьёв, для Подмосковья важно, чтобы развязка начала функционировать как можно быстрее. Президент РФ поставил довольно жёсткий срок – 2021 год. Однако компания – подрядчик взяла на себя повышенные обязательства и обещает открыть транспортный объект уже в декабре текущего года.
Губернатор отдельно подчеркнул, что парковка, которая попала в зону строительства, будет полностью сохранена. Благодаря развязке в Химках может появиться 28 тысяч новых рабочих мет - за счёт комфортной транспортной доступности промышленной части города.
После завершения строительства Репинской развязки в Химках приступят к новому важному социальному объекту — развязке со Сходней.
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