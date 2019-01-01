«Ночные волки» празднуют 30-летие
Существующий с 1989 года, первый в СССР официальный байкерский клуб «Ночные Волки», празднует 30-летие.
В концертной программе в честь юбилея выступили Юлия Андреева и группа «Архипелаг», кавер-группа «Mouse In Da Chaos», коллективы из Буковины, Балкан и Бессарабии, группа «7Б» и Владимир Кузьмин.
В субботу «Ночные Волки» приглашают всех своих друзей присоединиться к колонне, которая проследует по маршруту: Байк-Центр - старый клуб Sexton - Тушинский Парк - Байк-Центр. Старт в 14:23.
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