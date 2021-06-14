Несколько магазинов в ТЦ «Афимолл» могут закрыть за нарушения мер против COVID-19

Столичное управление Роспотребнадзора выявило нарушения антиковидных мер в нескольких магазинах, а также в салоне красоты в торговом центре «Афимолл». Об сообщила врио заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО Виктория Боева.

«У нас было проведено обследование ТЦ «Афимолл Сити» по адресу: Пресненская набережная, д. 2. В ходе обследования магазинов непродовольственных товаров был выявлен ряд нарушений: отсутствовало оборудование по обеззараживаю воздуха, не осуществляется входной контроль работников. То есть, не осуществляется термометрия работникам. Уборка помещений осуществляется бытовыми моющими средствами, отсутствует запас дезинфицирующих средств», — рассказала Боева в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По словам врио замначальника столичного Роспотребнадзора, в салоне красоты так же отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха. Данные о выявленных нарушениях будут переданы в суд. Как отметила Боева, нарушителям направлены уведомления и вызов на составление протокола по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при угрозе распространения заболевания. Кроме того, для двух магазинов непродовольственных товаров составлен протокол о временном запрете деятельности индивидуального предпринимателя.

«Материалы будут направлены в суд о принятии решения: либо административное наказание в виде штрафа, либо приостановление деятельности на 90 суток», добавила Боева.

При этом в салон красоты направлено уведомление по ч. 1 ст. 6.3 Административного кодекса (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий). Решение о наказании салона примет территориальный отдел Роспотребнадзора по Москве.

По словам Боевой, в целом посетители «Афимолла» не следовали требованиям о соблюдении масочно-перчаточного режима. Однако администрация ТЦ незамедлительно принимала меры, и горожане сразу надевали средства защиты.

