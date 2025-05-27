«Смысл не в том, чтобы управляющие компании отчитывались. Они и так отчитываются, но как хотят. Теперь же они будут отчитываться по форме, установленной Минстроем. Отчеты будут выкладываться в ГИС ЖКХ, где они будут доступны абсолютно всем жителям многоквартирных домов. Станет прозрачнее экономика дома, будет понятно, сколько денег по дому собрали, сколько потратили, сколько стоила каждая услуга, какая задолженность. Всем будет понятно, что делает управляющая компания в плане повышения энергоэффективности и так далее. Форма отчета появится в ближайшее время, она будет в форме приказа, она очень подробная. Это будет очень полезно всем собственникам», - рассказала она.

По ее словам, обращения граждан по теме ЖКХ в обращениях Госдумы занимают лидирующее место, жалоб много.

«У нас обращения граждан в Госдуму по теме ЖКХ занимают лидирующее место, особенно взаимоотношения собственников и УК. Тема очень больная и социальная, поэтому мы стараемся реагировать. Жители чаще всего жалуются на то, что некачественные работы были проведены, а также на непонятные расчеты. Много жалоб, последовательно решаем все вопросы», - подытожила собеседница НСН.

С 2024 года в Госдуму поступило 1162 жалобы на работу УК и ненадлежащее оказание ими ЖКУ. Практически все обращения — коллективные, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

