«Не успевают гулять!»: Депутат Лантратова призвала сократить объем домашнего задания
Первый зампред думского комитета по просвещению заявила в эфире НСН, что на «неадекватные» задания ей часто жалуются родители школьников.
Школьники не успевают гулять и заниматься спортом из-за большого объема домашнего задания, заявила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова в беседе с НСН. Она призвала сократить объем заданий и не забывать об их «адекватности».
Ранее вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Даванков предложил разработать закон, отменяющий домашнее задание в школах, ссылаясь на «мировой опыт». По словам политика, эту идею он услышал от сына, а на встрече с родителями понял, что «время пришло». Лантратова согласилась с проблемой, но полную отмену не поддержала.
«Домашняя работа – это возможность закрепить полученные знания, изучить что-то новое. Поэтому для закрепления уроков она все-таки нужна. Но при этом тот объем домашней работы, который есть, он просто катастрофически огромный. Поэтому полностью я бы отменять не стала, но сделать домашние задания адекватными, сократить объем нужно», - рассказала она.
Депутат также заметила, что на «домашку» жалуются не только дети, но и родители, которые из-за сложности заданий вынуждены прибегать к помощи репетиторов.
«Я вижу, что дети не успевают просто элементарно погулять. Есть дети-вундеркинды, которым, может, требуется меньше времени на выполнение задания. Зачастую детям приходится заниматься с репетиторами, чтобы понять школьную программу. Получается, что не остается времени на спорт, на прогулку, на общение с детьми. Вижу, как сложно бывает родителям, которые говорят, что домашние задания очень сложные и непонятные», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург признался «Радиоточке НСН», что ему смешно и грустно от идеи депутата Госдумы Владислава Даванкова отменить домашние задания для школьников.
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